Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)

Все крутится вокруг них, почти без второстепенных ролей.

Есть фильмы, где кипит жизнь, десятки персонажей плетут свои линии, а экран едва успевает переключаться между ними. Смотреть такое под силу не всем: ты только запомнил их имена, а на экране уже титры и никакого ощущения удовлетворения от просмотра не испытал.

То ли дело подборка из картин, в центре которых история одного человека. Никаких отвлечений, никаких второстепенных сюжетов. Чистая концентрация эмоций.

«127 часов» (США, 2010)

История Арона Ролстона, альпиниста, застрявшего в расщелине штата Юта. Рука зажата валуном, связь отсутствует, вода на исходе. Джеймс Франко тянет весь фильм один — и делает это так, что почти физически чувствуешь его отчаяние. Фильм основан на реальных событиях.

«Отмель» (США, 2016)

Блейк Лайвли против гигантской белой акулы. Без лишних слов и героизма: лишь борьба за выживание на маленьком скалистом островке и ощущение, что смерть — буквально в двух метрах.

«Погребённый заживо» (США, 2010)

Райан Рейнольдс весь фильм проводит в деревянном гробу под землёй. Тьма, зажигалка, телефон и сжимающийся срок жизни. Не смотреть испытывающим клаустрофобию.

«Не угаснет надежда» (США, 2013)

Роберт Редфорд один в океане на тонущей яхте. Рация ломается и герой не может связаться с континентом, готовясь один на один бороться со стихией.

«Дыра» (Испания, 2005)

Мужчина просыпается в колодце. Похитители молчат, условия неизвестны, выхода нет. Зритель переживает с героем каждый день этой пытки, буквально ощущая, как стены сжимаются вокруг пленника.

«1408» (США, 2007)

Джон Кьюсак заселяется в «проклятый номер», чтобы разоблачить мистификаторов и рассказать, что в отеле нет никакой чертовщины. Только номер и те, чьей вотчиной он является, заставляют журналиста играть по своим правилам. Из обители не выбраться — весь фильм герой один на один с паранормальным ужасом.

«Жизнь Пи» (США, Тайвань, 2012)

Подросток Пи остаётся один посреди океана после кораблекрушения. В компании — тигр, зебра и гиена. И чем меньше живых существ остаётся на лодке, тем сильнее нарастает ощущение борьбы за место под солнцем.

«Лок» (Великобритания, 2013)

Полтора часа в машине, один актёр и телефонные звонки, которые рушат жизнь. Том Харди доказывает, что можно держать внимание зрителя, просто разговаривая в дороге.

«Изгой» (США, 2000)

Том Хэнкс и мяч Уилсон. Всё. Остров, шторм, одиночество и переоценка жизни, где природа противостоит человеку — и делает это без компромиссов. Конечно, в конце ленты появляются и другие люди, но большая часть картины — бенефим Хэнкса.

«Коллектор» (Россия, 2016)

Константин Хабенский — коллектор, которого достает по телефону сталкер. В кадре только он, карьера и репутация рушатся на глазах. Один из редких российских фильмов, способных держать напряжение без динамики.

«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер.