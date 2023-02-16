Ненавидит ложь: вот какой знак Зодиака самый честный

Все мы не любим, когда нас обманывают, но тем не менее порой и сами позволяем себе приукрасить рассказ яркими, и, увы, выдуманными подробностями, а то и вовсе лжем. Тем не менее среди всех знаков зодиака есть один, который предпочитает говорить и слышать от окружающих правду, какой бы она ни была. Астрологи рассказали, кто же в зодиакальном круге может рассчитывать на звание самого честного.

Овен

В рейтинге самых честных знаков зодиака астрологи отводят первое место Овну. Этот огненный знак настолько верен себе, что не видит никакого смысла лукавить с окружающими. Его не волнует то, что люди подумают о нем самом, о его поступках и чувствах, поэтому ведет себя как заблагорассудится и режем правду-матку - а кому это не по нраву, выход, как говорится, вон там.

Уроженцы этого знака наделены хорошей интуицией, они видят людей насквозь, а потому прекрасно распознают ложь.

Иногда, раскусив врунишку, Овен может промолчать - просто для того, чтобы позабавиться, наблюдая за тем, как тот неумело плетет паутину лжи. А потом в самый момент он разрушит ее одним лишь словом, и тогда вволю посмеется над тем, кто попытался его провести.

Однако чаще всего Овен не станет долго молчать, если столкнется с ложью. Он обязательно выведет лжеца на чистую воду, причем так, чтобы об этом стало известно окружающим.

Он и сам устроит вруну хорошую головомойку, потому что терпеть не может неуважение, а ложь в его глазах относится именно к этой категории.

Помимо Овна, в число самых честных знаков зодиака вошел Стрелец - кстати, также относящийся к огненной стихии. Порой представители этого знака могут позволить себе приукрасить свой рассказ какой-нибудь вымышленной подробностью, но делают они это не для того, чтобы ввести слушателя в заблуждение, а во имя искусства.

На третьем месте расположился Скорпион. Этот водный знак честен настолько, что порой окружающие даже предпочли бы сладкую ложь с его стороны. Честность окружающих для Скорпиона принципиально важна, порой он даже устраивает для новых знакомых проверки, чтобы выяснить, склонны ли они к обману.

Безусловно, честные, так же как и неискренние люди встречаются среди всех знаков зодиака.

Однако, по мнению астрологов, топ самых главных поборников правды включает в себя перечисленные выше знаки. Они ценят честность превыше всего и презирают тех, кто считает предпочитает истине ложь.