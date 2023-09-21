Ненавидит ложь: вот какой знак Зодиака отличается кристальной честностью

Он и сам не врет, и другим не позволяет.

Стать жертвой обмана никому не хотелось бы - это больно, унизительно, несправедливо, особенно если лгуном оказался близкий человек. После такого удара требуется время, чтобы снова научиться доверять окружающим. Всем, кто хотел бы иметь честного собеседника, астрологи советуют обратить внимание на представителей огненного знака. Они никогда не лгут.

Овен

Огненный знак совсем недаром самый первый в зодиакальном круге. Практически все черты характера Овна вывернуты на максимум, на полную мощность. Если представитель знака проявляет щедрость, то тратит на любимых людей все до копейки, если обижается - то разрывает все связи с предателем.

Этот максимализм доставляет Овну и окружающим как приятные, так и неприятные моменты.

Все зависит от того, какое именно качество возобладает в нем - упорство, гнев, справедливость и т.д. В любом случае у окружающих будет прекрасная возможность увидеть эту черту Овна во всей красе.

Многие люди считают представителей огненной стихии не слишком честными людьми, готовыми лгать ради собственной выгоды. На самом же деле астрологи называют Овна едва ли не самым искренним знаком во всем гороскопе. А все потому, что он не чувствует необходимости что-то скрывать и притворяться.

Уроженец этого знака на все сто процентов уверен в себе и своих возможностях, поэтому ему не нужно использовать запрещенные приемы, врать и манипулировать.

Он прекрасно справится без всего этого. Когда Овен разговаривает с вами, можно не сомневаться в его откровенности.

Да, случается, что правда-матка из уст огненного знака причиняет окружающим немало проблем, хлопот, да и просто больно бьет по самооценке. Но в то же время необходимо спросить себя: было бы лучше, если бы Овен вам солгал? Выдал белое за черное, и наоборот? Конечно же, нет.

Представители знака не щадят чувств собеседника, когда говорят правду, но они как никто другой знают - ложь гораздо разрушительнее. Овен и сам не любит, когда ему врут якобы из благих побуждений.

Для него это совершенно неприемлемо, уж лучше услышать горькую правду.

Не каждый человек смирится с этим качеством Овна и сможет принять его таким, какой есть. Однако астрологи советуют относиться к этому как к необыкновенному дару судьбы. Если вам нужно услышать кристальную правду о себе или ситуации, в которой оказались, вы всегда можете узнать ее из уст Овна.