Ненавидит, и на то есть причина: известная певица бойкотирует шоу «Голос.Дети»

Мариам Мерабова сама прошла сложную школу телевизионных кастингов и проектов, поучаствовав не только в «Голосе», но и в «Трех аккордах». При этом певица выступает категорически против «Голоса», но не взрослого, а детского. Артистка уверена, что неокрепшей психике ребенка нечего делать в таких программах.

В свободное время ребенок должен развиваться и получать знания, а не скакать по кастингам и программам. Раскритиковала Мерабова и родителей таких детей. Она уверена: попытка сделать из маленького ребенка звезду и наживаться на его стрессе — это деструктивно и отвратительно. Все потому, что, по ее убеждению, сцену необходимо заслужить.