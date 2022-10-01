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Ненавидели всей страной: советская киносага поставила крест на карьере Юрия Смирнова

1 октября 2022 15:30
Ненавидели всей страной: советская киносага поставила крест на карьере Юрия Смирнова

Звездная роль едва не закрыла ему дорогу в кино.

Актер Юрий Смирнов сыграл в картине «Вечный зов» яркую роль предателя Петра Полипова. Образ Полипова, развалившего колхоз, вышел настолько негативным, что Смирнова возненавидела вся страна, а режиссеры перестали предлагать ему положительные роли. Юрий Смирнов был единственным из съемочной группы, кому не дали Госпремию.

Негативные персонажи преследовали Смирнова. Его герои в фильмах «Черный треугольник», «Под ступеньками», «Белые одежды» также были отрицательными. Юрию Смирнову не везло с премиями, зато повезло в семейной жизни. Более 50 лет он счастлив в браке с Галиной Гриценко. Единственное, что омрачает жизнь Смирнова – это конфликт с сыном Максимом, который делит с отцом имущество покойных бабушки и дедушки.

«У меня до сих пор в душе это все, что между ними нет дружбы», — рассказала жена актера в программе «Судьба человека».

Фото: Кадр из сериала "Белые одежды" (1992)
Алла Новикова
Алла Новикова
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