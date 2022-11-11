Ненавидели не только в России: судьба подлой Дульсины из «Дикой розы» вас ужаснет
Артистка пережила сильнейший стресс.
Лаура Сапата навсегда останется для большинства российских зрителей Дульсиной из сериала «Дикая роза». Положительной эту героиню точно не назовешь: своими подлыми выходками она отвернула от себя поклонников проекта.
Как оказалось, звезду, которую, как это часто бывает с актерами, всегда ассоциировали с ее персонажем, ненавидели не только в России. Сапата умудрилась рассориться со своими родственниками и испортить личную жизнь. Дошло до того, что 10 лет назад артистку и ее сестру похитили, требуя за них большой выкуп.
В итоге Лауре пришлось провести в плену 18 дней, что раз и навсегда изменило ее отношение к жизни. После того, что ей пришлось пережить, она стала более замкнутой в себе и заметно сократила количество своих выходов в свет. Тем не менее от актерской карьеры звезда экрана отказываться не пожелала и осталась верна своему призванию.