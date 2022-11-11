Ненавидели не только в России: судьба подлой Дульсины из «Дикой розы» вас ужаснет

Лаура Сапата навсегда останется для большинства российских зрителей Дульсиной из сериала «Дикая роза». Положительной эту героиню точно не назовешь: своими подлыми выходками она отвернула от себя поклонников проекта.

Как оказалось, звезду, которую, как это часто бывает с актерами, всегда ассоциировали с ее персонажем, ненавидели не только в России. Сапата умудрилась рассориться со своими родственниками и испортить личную жизнь. Дошло до того, что 10 лет назад артистку и ее сестру похитили, требуя за них большой выкуп.

В итоге Лауре пришлось провести в плену 18 дней, что раз и навсегда изменило ее отношение к жизни. После того, что ей пришлось пережить, она стала более замкнутой в себе и заметно сократила количество своих выходов в свет. Тем не менее от актерской карьеры звезда экрана отказываться не пожелала и осталась верна своему призванию.