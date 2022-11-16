Ненавидела сильнее, чем Камиллу: ахнете, узнав о главной сопернице принцессы Дианы

Миру известна непростая история любовного треугольника, главными героями которого были король Великобритании Карл III (тогда еще принц Чарльз Уэльский), его жена Диана Спенсер и любовница Камилла Паркер-Боулз. Народная принцесса знала о неверности мужа и всей душой ненавидела разлучницу.

Участь леди Ди оказалась поистине незавидной. Монаршей особе приходилось мириться не только с присутствием в ее жизни Камиллы, но и с другой тайной страстью мужа. Сделать это королеве людских сердец было крайне непросто. Пожалуй, ненависть Дианы к этому увлечению Карла III оказалась даже сильнее, чем к Паркер-Боулз.

Главной соперницей Спенсер за сердце мужа стала акварель. Как оказалось, даже во время медового месяца сын Елизаветы II предпочитал проводить время не с женой, а с красками и кистью. Любовь супруга к живописи Диана не разделяла. Как пишет портал «Новый очаг », однажды, поддавшись чувству ревности, принцесса Уэльская порвала одну из картин своего возлюбленного.