Ненавидела сильнее, чем Камиллу: ахнете, узнав о главной сопернице принцессы Дианы
Леди Ди никак не могла совладать со своей ревностью.
Миру известна непростая история любовного треугольника, главными героями которого были король Великобритании Карл III (тогда еще принц Чарльз Уэльский), его жена Диана Спенсер и любовница Камилла Паркер-Боулз. Народная принцесса знала о неверности мужа и всей душой ненавидела разлучницу.
Участь леди Ди оказалась поистине незавидной. Монаршей особе приходилось мириться не только с присутствием в ее жизни Камиллы, но и с другой тайной страстью мужа. Сделать это королеве людских сердец было крайне непросто. Пожалуй, ненависть Дианы к этому увлечению Карла III оказалась даже сильнее, чем к Паркер-Боулз.
Главной соперницей Спенсер за сердце мужа стала акварель. Как оказалось, даже во время медового месяца сын Елизаветы II предпочитал проводить время не с женой, а с красками и кистью. Любовь супруга к живописи Диана не разделяла. Как пишет портал «Новый очаг», однажды, поддавшись чувству ревности, принцесса Уэльская порвала одну из картин своего возлюбленного.