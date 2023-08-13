«Ненастоящая фамилия»: Басков нагло врал об истории семьи

В Сети ходит немало слухов об имени Николая Баскова. Многие предполагают, что его имя слишком звучное, чтобы быть настоящим. Долгие годы мужчина хранил молчание, но наконец-то решил честно высказаться.

«Басков — ненастоящая фамилия. Настоящая менее благозвучна», — признался артист.

Оказалось, что в семье певца всегда была Басковы, но с ударением не на «А», а на «О». Начинал выступать Николай именно как БаскОв. Однажды концертмейстер Галина Преображенская заявила: «Какой же ты БаскОв, ты БАсков!» С тех пор артист поменял ударение и использовал обновленный вариант фамилии. Сегодня так называют себя и все родственники Николая.

У семьи певца богатая история. Изначально их фамилия звучала иначе — Баскаковы, а в числе предков Николая значатся даже дворяне по фамилии Собакины. Есть у него и украинские, и турецкие корни. Наверное, именно поэтому певец стал таким красавцем.