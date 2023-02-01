Немыслимый для СССР поступок: выходка фанатки советского Наполеона возмутила народ

Владислав Стржельчик мог похвастаться огромной армией преданных поклонниц, готовых на все ради любимого актера. Артист был неотразим в каждой своей роли, оставаясь при этом галантным и в реальной жизни.

Супруга звезды экрана Людмила Шувалова однажды призналась, что догадывалась о интрижках мужа на стороне. Стржельчик же всегда отнекивался и говорил, что слухи о его изменах — бессовестное вранье. Как бы там ни было, жена артиста смотрела на происходящее сквозь пальцы. К тому же часто из того, что ее избранник пользовался огромной популярностью среди женщин, можно было извлечь большую пользу.

Например, одна из поклонниц советского Наполеона прислала ему домой несколько десятков килограммов докторской колбасы. Подобная выходка была немыслима для СССР и немало возмутила тех, кто о ней узнал. Шувалова же посчитала такой знак внимания весьма любезным и интеллигентным, поэтому не стала устраивать любимому мужу грандиозный скандал.