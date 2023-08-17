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Как мог бросить такую красотку? Не поверите глазам, увидев бывшую жену Стаса Пьехи

17 августа 2023 11:45
Как мог бросить такую красотку? Не поверите глазам, увидев бывшую жену Стаса Пьехи

Не женщина, а мечта.

Стас Пьеха не желает связывать себя узами брака. Артист уже был женатым человеком, и этот опыт его разочаровал. Певец не стал бороться за свою семью и потерял возлюбленную, которая сводит мужчин с ума неземной красотой.

В 2014 году музыкант зарегистрировал отношения с Натальей Горчаковой. В этом браке у звезды появился сын Петр. Бывшим супругам удалось остаться друзьями ради общего наследника.

После расставания с исполнителем его жена стала блогером. В социальных сетях модель часто публикует свои фотографии. И каждый раз интернет-пользователи приходят в неописуемый восторг при виде красавицы.

От такой дамы немудрено потерять голову. У Горчаковой стройная фигура, густые светлые волосы, большие зеленые глаза, очаровательная улыбка и правильные черты лица. Многие фанаты сожалеют, что внук Эдиты Пьехи упустил такую потрясающую женщину.

Как мог бросить такую красотку? Не поверите глазам, увидев бывшую жену Стаса Пьехи
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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