Немоляева на седьмом небе от счастья: пожилую актрису свел с ума молодой артист

В свои 86 лет Светлана Немоляева все еще активно снимается в кино. Народная артистка РФ пробует себя в различных жанрах, экспериментирует и с удовольствием работает с молодыми актерами, дает им ценные советы и рекомендации. Звезда фильмов «Гараж» и «Служебный роман» особенно тепло отзывается об одном статном красавце.

С Александром Олешко Немоляева успела засветиться в нескольких проектах, среди которых мини-сериал 2006 года «Рекламная пауза». Также артисты выступают вместе на театральных подмостках. Легендарная актриса признается, что с молодым коллегой они знакомы давно, но стали близки лишь в последнее время.

«Меня Олешко очаровал», — поведала СМИ Светлана Владимировна.

Немоляева рассказала, что Олешко проявил себя как замечательный партнер и талантливый артист. Этот тот человек, на которого пенсионерка может положиться.