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Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей

Проверено редакцией
«Пироговка»

Похоже, нас ждёт история, где операции будут идти бок о бок с личными драмами.

Съёмки нового медицинского проекта «Пироговка» стартовали для онлайн-кинотеатра «Иви», и по описанию он сразу вызывает стойкие ассоциации с главными хитами жанра. Здесь будет всё: сильные характеры, больница как поле боя и героиня, которая держится на силе воли.

Немного «Склифосовского»

Как и в «Склифосовском», в центре сюжета - большая больница с жёсткими правилами и врачами, которые живут работой. Руководит учреждением выдающийся доктор Пётр Андреевич, и вокруг него строится вся система.

Чуть «Теста на беременность»

Но главный акцент - на Кире, блестящем хирурге на грани выгорания. Она холодная, резкая, отталкивает новичков и быстро получает репутацию «стервы». Очень знакомый типаж для зрителей «Теста на беременность»: сильная женщина, которой никто не задаёт вопрос - а как она вообще держится.

Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей

Вайб «Анатомии страсти»

А дальше начинается то, за что любят «Анатомию страсти»: новые врачи, внутренние конфликты и романтика, которая рушит профессиональные границы. У Киры есть женатый любовник, а рядом появляется новый доктор Егор, который вдруг видит в ней не железную леди, а живого человека. И тут интрига уже не только медицинская: вопрос в том, кто он такой и чего добивается.

Похоже, сериал будет не столько про операции, сколько про людей, которые спасают других, пока сами разваливаются изнутри.

Фото: Кадр из сериала «Пироговка»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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