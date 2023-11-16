Немногие знали, что у Ванги были дочь и сын: вот как сложилась их жизнь

Принято думать, что Ванга жила совсем одна, что у нее не было мужского плеча, не было детей и близких родственников. Однако это распространенное заблуждение, которое поддерживала и сама ясновидящая. Ванга обладала знаниями о каждом, с кем пересекалась хоть на минуту. Но вот в свою жизнь пускала людей крайне неохотно.

У ведуньи был муж Димитр Гуштеров, и она его очень любила. А в 1942 году проводила на фронт. Мужчина вернулся живым, но был очень слаб в плане здоровья физического и здоровья ментального. Любимого супруга провидица выходила, но от другого смертельного недуга спасти не смогла. Гуштеров нещадно пил. И за все 20 лет совместной жизни (Димитр умер от цирроза печени) пара так и не смогла обзавестись наследниками.

Но дети у Ванги все же были. Приемного сына по роковому совпадению тоже звали Димитр. По одной из версий, мальчишку усыновили еще тогда, когда был жив муж провидицы. По другой — она взяла сироту уже после смерти мужа. Причем Димитр был безродным бродягой, а не ребенком из детского дома.

Позже у Ванги появилась и приемная дочь. Биографы ведуньи узнали, что однажды к ней пришла за советом семейная пара. Муж с женой были очень бедны, но женщина забеременела и хотела прервать беременность. Ванга запретила, а нежданного ребенка велела отдать ей. Так и появилась девочка, которую провидица назвала Венетой. Однако здесь сведения рознятся. Поскольку другие источники утверждают, что девочку она удочерила уже в год. К тому же малышка Венета появилась в доме раньше, чем Димитр.