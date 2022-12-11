Немка сбежала из дома на 31 год: в причину невозможно поверить нормальным людям

В 1984 году вся Германия следила за поисками студентки Петры Пажитки. В июле она сообщила соседкам по общежитию, что намерена отправиться домой. Петра собиралась провести пару-тройку недель в уединении, подальше от студенческой жизни, чтобы завершить работу над дипломом. Но по дороге на автостанцию девушка пропала.

Уже вскоре родители забили тревогу. Полиция начала поиски. Однокурсники и педагоги характеризовали Петру как рациональную и спокойную девушку, сосредоточенную на учебе. Бойфренда у нее не было. Вся страна была увешана портретами с лицом Пажитки.

И только спустя 31 год полицейские случайно обнаружили женщину. Она сообщила о краже со взломом в квартире, но при проверке оказалось, что ее документы липовые. Петра объяснила, что хотела закончить диплом, а однокурсники ей мешали. Она решила, что дома тоже не найдет желанного спокойствия, поэтому уехала в другой город. Все эти годы Пажитки полулегально работала и снимала жилье. С родными, которые уже считали ее умершей, она отказалась увидеться. Кроме того, как оказалось, за это время женщина так и не дописала дипломный проект.