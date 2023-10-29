Немка и финн: этих популярных советских актеров зря считали русскими

Алиса Фрейндлих и Владимир Басов считались одними из самых известных артистов СССР. За годы карьеры они заработали любовь публики и множество профессиональных наград. Однако далеко не все поклонники догадывались, что их любимые знаменитости имеют совсем отдаленное отношение к России.

Так, отец будущей артистки Бруно Фрейндлих был чистокровным немцем. Он происходил из рода стеклодувов и жил в Санкт-Петербурге, где и встретил свою будущую жену Ксению Федорову. Алиса же появилась на свет в 1934 году, а ее мать настояла, чтобы в графе национальность у девочки стояло «русская». И именно из-за этого и возникла путаница, а сама Фрейндлих никогда не акцентировала внимание на своих корнях.

Владимир Басов также лишь на половину русский. Его отец был родом из Финляндии и носил фамилию Басултайнен. Но после того, как в 1917 году его родная страна обрела независимость, он переехал в Россию и сменил фамилию на Басов. С того времени отец артиста считал себя русским и старался забыть о родственных связях с Финляндией.