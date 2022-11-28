Немедленно избавьтесь от этих вещей: 3 бытовых предмета, которые крадут вашу энергию

“Главнее всего - погода в доме”, - поется в популярном хите. Под этой строчкой готовы подписаться специалисты в области эзотерики. Они убеждены, что на самочувствии человека сказываются не только болезни или их отсутствие, но и все окружающее пространство - особенно то, где мы больше всего уязвимы, то есть дом. По мнению экспертов, если у вас ни с того ни с сего появились плохое настроение, апатия, грусть, стоит задуматься, нет ли вокруг вас вещей, которые негативно влияют на энергетику. Рассказываем, какие предметы в домашней обстановке стоит выбросить при первой же возможности, ведь они лишают своего обладателя сил.

Грязные окна

Дома мы смотрим на окружающий мир в окна, и картинка, которая встает перед глазами, во многом определяет наше настроение на грядущий день. Сложно не согласиться с тем, что когда окна грязные или в потеках воды, это испортит любой, даже самый красивый пейзаж. Поэтому специалисты в области эзотерики настоятельно рекомендуют почаще мыть окна. Это не только добавит света в квартире, но и будет способствовать сохранению в доме положительной энергетики.

Ведь согласно законам фэншуй, окна являются глазами хозяев, а когда они не в порядке, это сказывается на самочувствии жителей дома.

Разбитая посуда

“И так пойдет”, - говорят многие люди, когда от кружки или тарелки откалывается кусочек, а выбрасывать ее жалко, да и тратиться на новую не хочется.

Эксперты в сфере эзотерики говорят, что решение хранить в доме разбитую или надколотую посуду - в корне неверное. Дело в том, что такие предметы имеют свойство накапливать в себе негативную энергетику. А поскольку дома мы едим как минимум пару раз в день, можно себе представить, какие потоки отрицательной энергии мы получаем, когда берем в руки битые тарелки и принимаем с них пищу.

Подарки от бывших партнеров

По словам экспертов, если расставание с человеком не было болезненным, напротив, дружеским и по обоюдному решению, его подарки не будут нести большого энергетического урона. Однако если вы больше не питаете ни малейших теплых чувств к дарителю, следует распрощаться не только с ним, но и с его презентами. Ведь натыкаясь взглядом на эти вещи, вы каждый раз возвращаетесь в памяти к не самым приятным моментам своей жизни.