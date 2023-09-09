Немецкий сын Шатунова записал обращение к народу: на это стоит обратить внимание

У покойного певца Юрия Шатунова осталось двое детей — Дэннис и Эстелла. Подростки вместе с матерью проживают в Германии, но регулярно наведываются на родину отца. На этой неделе после открытия памятника музыканту на месте его захоронения наследник артиста сделал важное заявление.

Видео с обращением Дэнниса появилось в социальных сетях. Парню только исполнилось всего 17 лет, но выглядит он серьезным не по годам. Младший Шатунов поблагодарил публику за поздравления с днем рождения, а также за то, что память его отца так трепетно сохраняют поклонники.

За последнее время молодой человек сильно вырос и возмужал, ведь после смерти отца он остался единственным мужчиной в семье. Фанаты Шатунова отмечают, что наследник очень сильно похож на Юрия. Оценила публика и то, что даже после долгих лет за границей Дэннис говорит по-русски без малейшего акцента.