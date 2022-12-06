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Немецкая «Ирония судьбы»: вы восхититесь, что в Германии смотрят каждый Новый год

6 декабря 2022 17:15
Немецкая «Ирония судьбы»: вы восхититесь, что в Германии смотрят каждый Новый год

У иностранцев выявили странные предпочтения.

У россиян новогодний эфир уже прочно ассоциируется с любимыми советскими комедиями. За нарезкой салатов и украшением елки жители страны неизменно смотрят фильмы «Ирония судьбы», «Девчата» и «Иван Васильевич меняет профессию». В каждой стране есть свои подобные традиции, догадаться о которых будет сложно.

Оказалось, что немцы каждый Новый год пересматривают короткую комедийную ленту «Ужин на одного». Ее главный герой — пожилой дворецкий, который накрывает стол для 90-летней хозяйки. Вся оригинальность ситуации заключается в том, что ни одного из четверых приглашенных друзей уже нет в живых. Слуге приходится попеременно брать на себя их роли. От обилия вкусной еды, разнообразных тостов и спиртного дворецкий начинает буянить.

Немцы, известные своей любовью к педантичности и самоконтролю, обожают смешную комедию. Однажды ее показали не в новогодний вечер, а гораздо раньше днем, из-за чего на телеканал обрушились сотни звонков от разгневанных жителей Германии с требованием не нарушать устоявшийся график. Но самое интересное кроется в том, что картину сняли в Великобритании, однако там большинство жителей ее ни разу не смотрели.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975), видео YouTube «öffentlich rechtlich»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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