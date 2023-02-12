Немцы вычисляли советских разведчиц, приподняв им юбки: вот что выдавало женщин

Множество советских девушек решали сражаться за Родину и становились разведчицами. Они проходили серьезное обучение и отправлялись в фашистскую Германию, но местные жители их регулярно вычисляли.

Долгое время руководство СССР и самые опытные агенты разведки пытались разгадать тайну. Как оказалось, весь секрет таился в их нижнем белье. Дело в том, что разведчиц снабжали всем необходимым и даже трусами, которые отшивались на одном заводе. Немецкие же девушки пользовались совершенно другим бельем из ситца, которое выглядело значительно проще и дешевле. И любой патрульный, всего лишь приподняв их юбку, видел разницу, которая сразу же бросалась в глаза, после чего отправлял на допрос.

Разгадать секрет помогла одна советская разведчица, которую удалось отбить у врага. Оказавшись в безопасности, она сразу же раскрыла все карты, из-за чего руководство страны тут же пересмотрело все предметы гардероба, которые выдавали девушкам. Это решение помогло им оставаться незамеченными: в течение нескольких лет они беспрепятственно шпионили в тылу врага, и никто не мог определить в них гражданок СССР.