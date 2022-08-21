Советские сексисты: вот что немцы разглядели в «Снежной королеве»

Кто бы из россиян мог подумать?

«Снежная королева» в далеком 1966 году покорила зрителей не только на территории Советского союза, но и за рубежом. Телесказку перевели на английский, немецкий, французский и другие языки, за счет чего иностранцы смогли высказать свое мнение.

Так, рецензент из Германии отметил в произведении ставку на сильных женщин. Помимо самой Снежной королевы в своих сценах доминируют исключительно героини: Герда и ее бабушка, принцесса и разбойница.

«В то время как мужчинам достались более слабые, иногда клоунские роли (моя любимая – карикатура на Гитлера, который потерял всю одежду и обувь в азартных играх)», — высказался пользователь IMDb.

53-летнего зрителя, как сам он себя описал в рецензии, не смутило презрительное отношение к мужским персонажам, напротив, он порадовался, что кино смогло повысить самосознание женщин в советские времена.

Другие отметили, что создатели из СССР не следовали оригиналу покадрово, одни моменты были опущены, другие откорректированы, но при этом обошлось без коммунистической пропаганды.