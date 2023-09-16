Немцы пересняли «Чебурашку» и выдали за своего: до сих пор не извинились

Многие знают, что советский Чебурашка пользуется особой любовью в Японии. Ушастого зверька знает каждый ребенок в Стране восходящего солнца: его изображение и по сей день можно найти в сувенирных магазинах и в магазинах игрушек. Оценили персонажа Эдуарда Успенского и в Европе.

Чебурашка и Крокодил Гена много лет вели рублику в передаче «Шведский журнал» на местном телевидении. Авторы использовали кукол-марионеток, которые обменивались забавными фразами. Герои продержались 500 выпусков, а их остроты ушли в народ.

По мотивам передачи выпускались пластинки, которые обожали шведские дошколята.

Стоит отметить, что Чебурашка, которого прозвали Друттен, и Гена совсем не похожи на оригиналы по темпераменту и привычкам. Если первого персонажа превратили в глупую наивную девочку, то второй стал нудным старшим товарищем, всегда сохраняющим серьезность. Да и жили герои на книжной полке.