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Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой

16 сентября 2023 18:30
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой

Проект стал в Германии провальным.

Новость о возвращении на экраны героев «Папиных дочек» россияне восприняли с восторгом. Этот ситком был одним из самых популярных на телевидении и сделал исполнителей главных ролей настоящими звездами. Поклонники на протяжении многочисленных сезонов следили за историями членов одной большой семьи и курьезными ситуациями, которые с ними происходили.

Однако иностранцы подобную идею не оценили. В Германии сериал не нашел никакого отклика и стал по-настоящему провальным. Было снято всего 35 серий, после чего проект спешно закрыли из-за низких рейтингов.

И дело было вовсе не в российских актрисах.

Немцы сняли собственный ремейк под названием «Дом, полный дочек». Однако историю отца-одиночки и его таких разных наследниц местные жители просто не поняли.

Кроме того, пользователи Сети считают, что сценаристы поленились переработать сюжет для зрителей Германии и взяли просто готовые серии. А российская реальность оказалась немцам не близка.

Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Фото: кадр из сериала "Папины дочки" (2007-2013), кадр из сериала "Дом, полный дочек" (2010)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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