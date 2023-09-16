Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой

Новость о возвращении на экраны героев «Папиных дочек» россияне восприняли с восторгом. Этот ситком был одним из самых популярных на телевидении и сделал исполнителей главных ролей настоящими звездами. Поклонники на протяжении многочисленных сезонов следили за историями членов одной большой семьи и курьезными ситуациями, которые с ними происходили.

Однако иностранцы подобную идею не оценили. В Германии сериал не нашел никакого отклика и стал по-настоящему провальным. Было снято всего 35 серий, после чего проект спешно закрыли из-за низких рейтингов.

И дело было вовсе не в российских актрисах.

Немцы сняли собственный ремейк под названием «Дом, полный дочек». Однако историю отца-одиночки и его таких разных наследниц местные жители просто не поняли.

Кроме того, пользователи Сети считают, что сценаристы поленились переработать сюжет для зрителей Германии и взяли просто готовые серии. А российская реальность оказалась немцам не близка.