Немцы хохочут над этими ляпами в «Семнадцати мгновениях весны»: в СССР многого не знали о Германии

Многосерийный фильм «Семнадцать мгновений весны» стал настоящим культурным феноменом своего времени. Зрители не отрываясь наблюдали за работой советского шпиона, который не побоялся противостоять врагу в самом центре фашистской Германии. Но если зрители СССР смотрели за происходящим на экране, затаив дыхание, то жители ГДР посмеивались, включая картину.

Дело в том, что Татьяна Лиознова допустила множество ошибок и ляпов при подготовке картины. Она и другие члены съемочной группы не догадывались, как была устроена жизнь в Германии в то время, однако жители ГДР прекрасно видели все несостыковки.

Например, в кадре Штирлиц и другие немцы регулярно курят. На самом же деле власти Третьего рейха весьма строго относились к сигаретам и запрещали табак в стране, а особенно среди верхушки страны. Поэтому показанное в кадре было невозможным на самом деле. Также все женатые герои носят обручальные кольца на правой руке. В Германии же по католической традиции их надевают на левую руку.

Именно из-за этих мелочей, как писала пресса ГДР, Штирлица бы вычислили за несколько минут в тылу врага. Но советские зрители не догадывались о несостыковках, поэтому долгое время создатели фильма не понимали, сколько ошибок сделали.