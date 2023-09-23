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Немцы даже морозной зимой ходят чуть ли не голые и босые: вот в чем секрет

23 сентября 2023 18:00
Немцы даже морозной зимой ходят чуть ли не голые и босые: вот в чем секрет

Так одеваются и взрослые, и дети.

Жители европейских стран поражают туристов своим внешним видом. Даже в самые промозглые дни они не стремятся надеть теплые куртки и хоть как-то сохранить тепло. Больше всех шокируют этой привычкой немцы.

Как оказалось, граждане Германии стараются закаляться с самого детства. Даже дети не носят шапки и ограничиваются легкой обувью, а в магазинах можно встретить лишь толстые ветровки, но не пуховики или привычные для России шубы. В домах же они стараются сохранить прохладные 22 градуса. Жители страны не стремятся к комфортному теплу, а из-за постоянной закалки никогда не болеют.

Причем эта привычка, как пишет автор блога «Винтажный будуар», которая долгие годы живет в Европе, никак не связана с экономией. Немцы давно привыкли к прохладе и не считают необходимым утепляться, несмотря на весьма низкие температуры в северных регионах.

Фото: unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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