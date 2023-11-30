Немцам стыдно на это смотреть: что не так с картиной «Семнадцать мгновений весны»

Шпионский телефильм «17 мгновений весны» уже после премьеры стал по-настоящему культовым. Фильм осыпали комплиментами, а зрители откладывали все дела, чтобы не пропустить очередной эпизод. При этом публика ГДР, где также транслировалась картина, нередко лишь смеялась над ней.

Дело в том, что режиссер Татьяна Лиознова допустила ряд весьма серьезных ошибок, так как не была хорошо знакома с жизнью в Европе. Например, все герои носят обручальные кольца по православной традиции на правой руке. Однако католики надевают их на левую.

Помимо этого, в кадре можно заметить настенные часы «Слава», диктофон «Электрон-52Д», советскую сантехнику, самолет Ан-2 и даже УАЗ-452, более известный как «Буханка».

Все эти предметы никогда не могли оказаться в фашистской Германии, а особенно у руководства страны. Но советские зрители, привыкшие к ним, даже не замечали ляпов. Немецкая же публика неизменно обращала внимание на сувениры из СССР в кадре.