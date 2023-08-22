Немая сцена: отощавший Николаев развалился на ступеньках перед французами

Игорь Николаев проводит отпуск в Европе со своей семьей. Он показывает маленькой дочери Веронике французские достопримечательности. Они уже побывали в Лувре, откуда отец поделился трогательным фото с малышкой.

После этого автор песен отправился в другое знаменитое место Парижа — базилику Сакре-Кер. В социальных сетях он выложил фото, на нем Николаев сидит на ступеньках в окружении других посетителей. Сильно похудевший мужчина удобно расположился перед церковным зданием, а деликатные европейцы обходили его стороной, чтобы не мешать. Не так давно Николаев перенес инфаркт, поэтому отдых на ступеньках явно был не лишним.

Николаев иронично отметил, что после таких снимков обычно появляются слухи об отъезде артистов из России. Но он переезжать в Европу не собирается, хотя и проводит там время с удовольствием. Отпуск композитора подходит к концу, так как маленькой Веронике пора приступать к учебе.