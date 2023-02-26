Нельзя так поступать: россияне пришли в ярость из-за фото Гузеевой

Лариса Гузеева известна не только своей телевизионной карьерой, но и социальными сетями. В блогах ведущая откровенно рассказывает о жизни и делится с фанатами советами, однако далеко не все ее публикации вызывают восторг у подписчиков.

Так, в начале недели она поделилась фотографией вареников, которую приурочила к Масленичной неделе. Уже вечером артистка опубликовала аппетитный пост, который тут же привлек внимание пользователей Сети.

«Я начала Масленичную неделю с вареников с творогом!» — откровенно призналась Гузеева.

Подписчики не оставили без внимания запись звезды «Давай поженимся!», однако далеко не все были рады за нее. В комментариях возмущенные поклонники набросились на Гузееву, ведь, по их мнению, телеведущая решила поиздеваться над публикой, раз уже вечером делится такими кадрами. Фанаты осудили знаменитость и призвали ее быть внимательнее к чувствам других людей.