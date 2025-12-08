Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Нельзя пропустить»: «Перевозчик» эволюционировал — Стэтхэм снова спасает незнакомку, но уже в новом боевике

«Нельзя пропустить»: «Перевозчик» эволюционировал — Стэтхэм снова спасает незнакомку, но уже в новом боевике

8 декабря 2025 07:58
«Нельзя пропустить»: «Перевозчик» эволюционировал — Стэтхэм снова спасает незнакомку, но уже в новом боевике

Если давно ждали что-то похожее, то записывайте дату премьеры.

Кинокомпания Black Bear представила первый трейлер «Убежища», нового боевика, где Джейсон Стэтхэм возвращается к образу, который ему подходит как никому больше: молчаливый профессионал, который хотел спокойно жить, но обстоятельства против.

Режиссером выступил Рик Роман Во, сценарий написал Уорд Пэрри, а в актерском составе помимо Стэтхэма — Билл Найи, Наоми Экки и Дэниэл Мэйс. Будет официальная премьера России — 5 февраля.

О чем фильм «Убежище»

«Нельзя пропустить»: «Перевозчик» эволюционировал — Стэтхэм снова спасает незнакомку, но уже в новом боевике

Майкл Мейсон — бывший оперативник элитного подразделения. В прошлом он много видел и сделал, поэтому выбрал жизнь отшельника в доме на пустынном морском побережье. В ночь сильного шторма Майкл спасает девушку, которую уносит волной. Но добрые дела не остаются безнаказанными и он случайно привлекает внимание старых врагов.

За девушкой приходят вооруженные наемники, и Майклу снова приходится бежать. Только теперь он отвечает не только за себя: свидетельницу нужно защитить любой ценой. По сути, это «Перевозчик», но с морским ветром и более мрачным темпераментом.

Схожие ноты действительно есть — в «Перевозчике 3» герой Стэтхэма тоже спасал девушку и вынужденно становился ее телохранителем. Но «Убежище» обещает более жесткий и мрачный подход, в котором нет места для шуток.

Президент Black Bear Бенджамин Крамер уже подогрел интерес:

Сотрудничество с Риком – еще одной яркой звездой боевиков, захватывающий сюжет и выдающийся актерский состав. Все это делает фильм событием, которое нельзя пропустить.

Стэтхэм сейчас везде

«Нельзя пропустить»: «Перевозчик» эволюционировал — Стэтхэм снова спасает незнакомку, но уже в новом боевике

«Убежище» — лишь часть его плотного графика. Актер уже работает над второй частью «Пчеловода», который уже собрал внушительную фан-базу. Актер также успевает сниматься в «Да здравствует безумие» от Гая Ричи, хотя только недавно отстрелялся со своей ролью в боевике «Мятеж» (выходит в августе 2026-го).

Похоже, 58-летний Стэтхэм даже не думает сбавлять обороты — фанатам остается только радоваться. И, конечно, ждать новые премьеры.

Ранее мы писали: Культовый Sci-Fi с Уиллисом превратили в уникальный сериал: дважды набрал 100 % на RT, но россияне его бросали после 1 сезона

Фото: Кадры из фильмов «Перевозчик 3» (2009), «Убежище» (2026)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» Читать дальше 12 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип «Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип Читать дальше 12 декабря 2025
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Читать дальше 12 декабря 2025
Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Губки бантиком, бровки... сбриты: как красавец Том Реддл превратился в змееподобного Волан-де-Морта Читать дальше 11 декабря 2025
«Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU «Это не важно. Извиняться не буду»: Хью Джекман окончательно определился с будущим своего Росомахи в MCU Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия «100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия Читать дальше 10 декабря 2025
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше