«Нельзя пропустить»: «Перевозчик» эволюционировал — Стэтхэм снова спасает незнакомку, но уже в новом боевике

Кинокомпания Black Bear представила первый трейлер «Убежища», нового боевика, где Джейсон Стэтхэм возвращается к образу, который ему подходит как никому больше: молчаливый профессионал, который хотел спокойно жить, но обстоятельства против.

Режиссером выступил Рик Роман Во, сценарий написал Уорд Пэрри, а в актерском составе помимо Стэтхэма — Билл Найи, Наоми Экки и Дэниэл Мэйс. Будет официальная премьера России — 5 февраля.

О чем фильм «Убежище»

Майкл Мейсон — бывший оперативник элитного подразделения. В прошлом он много видел и сделал, поэтому выбрал жизнь отшельника в доме на пустынном морском побережье. В ночь сильного шторма Майкл спасает девушку, которую уносит волной. Но добрые дела не остаются безнаказанными и он случайно привлекает внимание старых врагов.

За девушкой приходят вооруженные наемники, и Майклу снова приходится бежать. Только теперь он отвечает не только за себя: свидетельницу нужно защитить любой ценой. По сути, это «Перевозчик», но с морским ветром и более мрачным темпераментом.

Схожие ноты действительно есть — в «Перевозчике 3» герой Стэтхэма тоже спасал девушку и вынужденно становился ее телохранителем. Но «Убежище» обещает более жесткий и мрачный подход, в котором нет места для шуток.

Президент Black Bear Бенджамин Крамер уже подогрел интерес:

Сотрудничество с Риком – еще одной яркой звездой боевиков, захватывающий сюжет и выдающийся актерский состав. Все это делает фильм событием, которое нельзя пропустить.

Стэтхэм сейчас везде

«Убежище» — лишь часть его плотного графика. Актер уже работает над второй частью «Пчеловода», который уже собрал внушительную фан-базу. Актер также успевает сниматься в «Да здравствует безумие» от Гая Ричи, хотя только недавно отстрелялся со своей ролью в боевике «Мятеж» (выходит в августе 2026-го).

Похоже, 58-летний Стэтхэм даже не думает сбавлять обороты — фанатам остается только радоваться. И, конечно, ждать новые премьеры.

