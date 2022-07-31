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«Нельзя прилюдно говорить»: Цискаридзе о состоянии Заворотнюк

31 июля 2022 15:19
«Нельзя прилюдно говорить»: Цискаридзе о состоянии Заворотнюк

Артист балета надеется на благополучный исход.

Николай Цискаридзе, близкий друг Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева, старается держать язык за зубами, когда дело касается сплетен о заболевшей актрисе. Так, недавно появились новости о том, что звезда «Моей прекрасной няни» испытывает проблемы с голосовыми связками, а бывший солист Большого театра знает хороших фониатров.

Но Цискаридзе предпочел не обсуждать здоровье Насти, лишь выразил надежду, что со временем она пойдет на поправку. Ректор Академии русского балета похвалил семью артистки за то, что они не выносили сор из избы и не привлекали к трагедии внимание.

«Есть вещи, о которых нельзя прилюдно говорить», – заявил танцовщик в беседе с «Комсомольской правдой». Напомним, что Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году. Лечение в зарубежных и российских клиниках не принесли желаемого результата. Однако родственники 51-летней актрисы не опускают руки и верят в чудо, впрочем, как и ее преданные поклонники.

Фанаты бьют тревогу: пропал муж больной раком Заворотнюк

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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