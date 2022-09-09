Нельзя доверять: названы самые лживые знаки Зодиака

Каждый с детства усвоил простую истину, что врать нехорошо, однако время от времени мы все равно приукрашиваем правду, скрываем от окружающих неприглядные тайны, фантазируем, да попросту лжем. Причины на то могут быть самые разные, однако факт остается фактом - “Все врут”, как любил говаривать доктор Хаус. Астрологи считают, что некоторые знаки прибегают ко лжи гораздо чаще своих соседей по гороскопу, а некоторые получают настоящее удовольствие от того, что водят людей за нос. Рассказываем, кто вошел в топ-3 зодиакальных лгунишек.

Близнецы

Вот уж кто способен обвести вокруг пальца любого человека. Представители воздушного знака обладают настолько богатой и неуемной фантазией, что могут плести ложь прямо на ходу, а самое главное, что окружающие охотно в нее поверят. При этом Близнецы врут даже в тех ситуациях, когда на это нет никаких оснований, исключительно “из любви к искусству”. Полагаться на уроженцев этого знака не стоит - они могут наобещать с три короба, а потом исчезнуть со всех радаров, не отвечать на сообщения и звонки.

Вернувшись, они сумеют убедить всех, что были дико заняты - хотя на самом деле били баклуши.

Скорпион

В глубине души представители этого водного знака - люди ранимые, болезненно воспринимающие любую критику и негатив в свой адрес. Чтобы никто не догадался об их слабостях и не нанес удар по больному месту, Скорпионы тщательно маскируются и лгут окружающим. Под этим знаком зодиака рождаются искусные манипуляторы, которые способны навешать человеку лапши на уши и заставить его плясать под свою дудку. Необходимо помнить, что Скорпионы лгут и вертят окружающими ради собственной выгоды - чтобы вывести их на чистую воду, надо понять, какую цель они преследуют.

Правда, сделать это не так-то просто.

Рыбы

Наконец, замыкают тройку зодиакальных лгунов Рыбы. Представители водного знака большую часть своей жизни пребывают в мире грез, неудивительно, что частенько они тащат свои фантазии в реальность. При общении с Рыбками стоит держать в голове то, что по большей части их ложь безобидна - просто они слишком стараются приукрасить серую, по их мнению, действительность. Обманывают они прежде всего не собеседника, а самих себя, но очень обижаются, когда им хотят открыть глаза на правду.