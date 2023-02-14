Нелюбимая актриса: выходка Рязанова потрясла звезд советского кино

Эльдару Рязанову как известному советскому режиссеру довелось поработать со многими талантливыми актрисами. Однако далеко не со всеми у кинодела сложились хорошие отношения. С некоторыми и вовсе дело дошло до вражды.

Светлане Карпинской прочили блестящее будущее в кино. Еще бы, ведь 20-летняя артистка дебютировала на большом экране у самого Рязанова, снявшись в «Девушке без адреса». Вот только картина, по мнению кинодела, получилась слабой. И если Рязанов был склонен винить в этом Карпинскую, то та считала виноватым именно постановщика. Звезда призналась, что Эльдар Александрович сделал все, чтобы ее героиня не полюбилась зрителям. Например, он попросту «убил» всю ее красоту, заставляя появляться в кадре без макияжа, а также в длинной юбке и платке, который больше похож на тряпку.

Такая выходка режиссера потрясла не только его нелюбимую актрису, но и других звезд советского кино. В частности, не сдержался партнер Карпинской по съемочной площадке Николай Рыбников. Актер призвал Рязанова распустить, наконец, волосы героине Светланы Алексеевны, но тот остался глух к его просьбам.