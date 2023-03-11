Неловкость их второе имя: эти 3 знака Зодиака чаще всего попадают в нелепые ситуации

Кто из нас не попадал в неловкие ситуации? Рассказываешь коллегам о том, как надоели придирки начальника, а тот как раз стоит у вас за спиной. Берешь у подруги украшение на вечеринку и теряешь его в разгар веселья. В кои-то веки приезжаешь на прием по записи без опоздания, и тут выясняется, что вы перепутали время. Некоторые знаки зодиака оказываются в таких переделках постоянно. Астрологи рассказали, кто же в зодиакальном круге то и дело поражает окружающих своими неуклюжими выходками.

Рак

Представители водного знака, как известно, люди крайне эмоциональные. Они постоянно принимают все близко к сердцу, то и дело переживают, нервничают, а потому становятся рассеянными и неловкими.

Особенно некомфортно Ракам приходится в незнакомой компании.

Им жизненно необходимо, чтобы рядом был хотя бы один близкий человек, иначе они будут чувствовать себя глупо и скованно, начнут неуместно шутить и т.д.

Кроме того, уроженцев этого знака очень легко смутить. Когда Рак испытывает сильное смятение, он становится очень неуклюжим. А уж если рядом будет кто-то, кто сильно ему нравится, уровень неловкости вырастает в разы.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, часто выглядят как не от мира сего. Дело в том, что у них своя особая атмосфера. Представители земной стихии живут в собственной вселенной, где им по-настоящему уютно и комфортно.

Зато когда Козерог выходит “в люди”, становится очевидно, насколько неловко он чувствует себя в толпе.

Реплики, шутки, жесты этого знака зачастую непонятны окружающим и не вызывают у них отклика.

Правда, уроженцы этого знака как будто бы не замечают того, что на них посматривают со смесью любопытства и непонимания. Такие мелочи слишком мало волнуют Козерога.

Рыбы

Вот уж кто постоянно витает в облаках, а потому попадает в нелепые ситуации, так это Рыбы. Представители водного знака забывают опуститься на грешную землю вовремя и влипают во всевозможные истории.

Рассеянные и неловкие, Рыбки путают время и место встречи, забывают снять бахилы после выхода из больницы, врезаются в столб, когда идут по улице, погруженные в телефон - в общем, люди-”тридцать три несчастья”.

Окружающие знают об этой особенности Рыб и стараются облегчить им жизнь, но не всегда могут вовремя прийти на помощь. Поэтому периодически уроженцам знака приходится краснеть и извиняться за свою неловкость.