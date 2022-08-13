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Неловко вышло: Пресняков проговорился об интимной неудаче с Орбакайте

13 августа 2022 12:00
Неловко вышло: Пресняков проговорился об интимной неудаче с Орбакайте

Певец поделился пикантными подробностями.

Владимир Пресняков вспомнил о былой любви к Кристине Орбакайте и поведал об этом в разговоре со Светланой Бондарчук. По словам музыканта, дочь Аллы Пугачевой быстро очаровала его скромностью, но вскоре он узнал, что скрывается за прибалтийской сдержанностью.

Артист признался, что первая же попытка интимной близости с Кристиной обернулась неудачей — певица поскользнулась и рухнула на землю с громкими ругательствами. Однако неудавшийся поцелуй нисколько не расстроил Владимира.

«Это меня сразу влюбило, еще больше», — со смехом поделился он в шоу «Света вокруг света».

Певец завоевал расположение не только Орбакайте, но и Примадонны. Первая встреча с ней была не менее курьезной, чем поцелуй с любимой. По воспоминаниям Преснякова, Алла Борисовна при знакомстве смерила его оценивающим взглядом, затянулась сигаретой и сказала:

«Так вот ты какой, северный олень».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
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