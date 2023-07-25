Неловко смотреть: полуголая Ани Лорак устроила любовные игрища с любимым на камеру

Ани Лорак все чаще балует поклонников откровенным контентом. К горячим снимкам исполнительницы фанаты уже привыкли, поэтому на этот раз она удивила их провокационным видео, которое обнародовала в социальных сетях.

Прежде чем покрасоваться перед камерой, знаменитость примерила на себя слитный купальник, надела босоножки на высоком каблуке и черные очки. В сексуальном образе Лорак чувствовала себя настоящей хищницей и принялась соблазнительно танцевать, хвастаясь точеными формами.

Уже этого было достаточно, чтобы поклонники лишились дара речи, но звезда пошла еще дальше. Вскоре в кадре появился ее новый возлюбленный. Инструктор по йоге Исаак Виджраку не был против того, чтобы его пассия эротично двигалась перед объективом. Он охотно составил компанию полуголой Лорак, и пара устроила любовные игрища, на которые даже неловко смотреть.