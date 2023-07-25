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Неловко смотреть: полуголая Ани Лорак устроила любовные игрища с любимым на камеру

25 июля 2023 06:30
Неловко смотреть: полуголая Ани Лорак устроила любовные игрища с любимым на камеру

Откровенное видео попало в Сеть.

Ани Лорак все чаще балует поклонников откровенным контентом. К горячим снимкам исполнительницы фанаты уже привыкли, поэтому на этот раз она удивила их провокационным видео, которое обнародовала в социальных сетях.

Прежде чем покрасоваться перед камерой, знаменитость примерила на себя слитный купальник, надела босоножки на высоком каблуке и черные очки. В сексуальном образе Лорак чувствовала себя настоящей хищницей и принялась соблазнительно танцевать, хвастаясь точеными формами.

Уже этого было достаточно, чтобы поклонники лишились дара речи, но звезда пошла еще дальше. Вскоре в кадре появился ее новый возлюбленный. Инструктор по йоге Исаак Виджраку не был против того, чтобы его пассия эротично двигалась перед объективом. Он охотно составил компанию полуголой Лорак, и пара устроила любовные игрища, на которые даже неловко смотреть.

Неловко смотреть: полуголая Ани Лорак устроила любовные игрища с любимым на камеру
Фото: социальные сети, Anatoly Lomokhov/Global Look Press/https://www.globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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