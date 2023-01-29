Нелепый Сюмбюль невероятно изменился — от него теперь дух захватывает (фото)

Зрители «Великолепного века» до сих пор не могут прийти в себя от разительной перемены в актере.

Веселый и многоумный Сюмбюль-ага полюбился многим: евнух шутил и разряжал обстановку, даже когда во дворце происходила кровавая бойня. Правда, недавнее фото Селима Байрактара, который сыграл того самого героя, привело поклонников в шок.

На опубликованном кадре исполнитель роли асексуального служителя Хюррем-султан стоит в распахнутой на загорелой груди рубахе, в коротких пляжных шортах и темных очках. В комментариях фанаты завалили Байрактара комплиментами с призывом пойти в манекенщики.

«Крутой!», «Спасибо за ваш талант», «Брат Селим, что ты творишь?!» — восклицают поклонники.

Чтобы дополнить эффект преображения, некоторое время спустя Байрактар выложил еще несколько фото, с которых так и считывается мужская энергетика.