Нелепый ляп в «Сумерках», который за 15 лет разглядели только самые зоркие

Фильм «Сумерки», снятый по роману Стефани Майер, после выхода на экраны стал культурным феноменом, а его популярность послужила причиной еще для четырех продолжений. Миллионы поклонников до сих пор с упоением наблюдают историю любви Беллы и вампира Эдварда Каллена, но только внимательные зрители замечают неожиданный ляп в самой первой части.

Дело в том, что по сюжету фильма кожа вампиров крепка как алмаз и ее нельзя как-либо поранить. Поэтому татуировки для них становятся невозможны, ведь игла не сможет пробить кожный покров. Однако на прессе Джеймса, главного антагониста фильма, можно заметить довольно большой рисунок.

Как оказалось, это татуировка самого актера Кэма Жиганде. Создатели картины решили не убирать ее и не маскировать, как принято в подобных случаях. При этом они и не постарались как-либо объяснить ее происхождение. Например, Джеймс мог сделать рисунок, когда был человеком, однако это никак не упоминается в фильме.

Неожиданный ляп разочаровал поклонников франшизы. В социальных сетях они признаются, что разочарованы отношением продюсеров, которые настолько невнимательно подошли к фильму.