Нелепые усики и глаза навыкате: ахнете, как выглядит новый Царь из «Ивана Васильевича»

Большинство людей, говоря об Иване Грозном, так или иначе представляют его в образе Юрия Яковлева, который блистательно исполнил роль царя в фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Персонаж получился таким ярким и запоминающимся, что представить на его месте другого актера кажется почти кощунством.

Однако смельчак нашелся. Вот только речь идет не о ремейке знаменитой комедии. Дело в том, что спектакль по пьесе Михаила Булгакова поставят в Театре Сатиры, о чем рассказал «МК» режиссер Сергей Газаров. Роль царя досталась Юрию Васильеву, который служит в театре почти полвека. Он сильно отличается от экранного Ивана Васильевича: у театрального царя нет бороды, только нелепые мушкетерские усики, а также глаза навыкате и немного безумный взгляд.

Создатели постановки готовы, что ее будут сравнивать с фильмом, но уверены, что зритель найдет в спектакле что-то новое по душе.