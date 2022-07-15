Нелепой ошибке в советском «Властелине колец» нашли объяснение

Толкинисты были вне себя от восторга, когда в Сети появилась советская постановка «Хранители» по произведению Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Дешевые декорации, самодельные костюмы, любительский грим и режиссерские решения вызвали у поклонников произведения умиление и удивление.

Зрители задавались вопросом: почему в телеспектакле роль Леголаса играет не мужчина, как прописано в каноне, а женщина. Исполнительница роли Ольга Серебрякова объяснила в интервью Ren.tv :

«У эльфов нет половой принадлежности, они такие — унисекс. Это была идея режиссера, который сказал: «Я художник, я так вижу».

Актриса получила массу приятных впечатлений от съемок, несмотря на то что работала команда на голом энтузиазме. Финансирования отчаянно не хватало, выходить из затруднительных ситуаций приходилось на ходу.

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Однако на актерский состав трудности не повлияли. По воспоминаниям Серебряковой, коллеги отлично проводили время как в студии, так и на природе, поддерживая теплую дружескую атмосферу.