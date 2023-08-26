Нелепое зрелище: самый красивый из группы «На-На» женился на молодой красотке

Владимир Левкин трижды женился, прежде чем встретить ту самую. Певцу пришлось долго ждать, пока главная любовь его жизни повзрослеет.

Марина Ичетовкина, четвертая жена самого красивого из группы «На-На», влюбилась в него, когда ей было всего 11 лет. Тогда она побывала на концерте, где мечта всех девчонок ее поцеловал. После этого окрыленная фанатка твердо решила, что выйдет замуж только за Левкина.

Родные смеялись над детскими фантазиями, не зная, что все будет именно так. В 2010 году музыкант вновь увиделся с поклонницей на встрече фан-клуба. Они разговорились, начали переписываться — все закрутилось, завертелось.

И вот исполнитель уже познакомил избранницу с родными и сделал ей предложение. Звезду не беспокоило, что он старше своей пассии на 15 лет и рядом с ней выглядит нелепо. Со свадьбой и с пополнением в семье возлюбленные медлить не стали. Они счастливы в браке вот уже больше десяти лет и воспитывают дочь Нику.