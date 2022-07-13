«Нелепо!»: засветившуюся на публике Арзамасову подняли на смех

Лиза Арзамасова столкнулась с критикой пользователей Сети из-за своего внешнего вида. Соответствующими снимками артистка поделилась в личном Telegram-канале.

В публикации звезда «Папиных дочек», которая не так давно вновь вернулась на работу и активно снимается в продолжении сериала «Анна и тайны прошлого», наслаждается летней природой в парке. 27-летняя артистка греется на солнце в аккуратном сарафане, а в подписи рассказывает, что нежные кадры сделаны в перерыве между съемками.

Подписчики не оставили без внимания запись Арзамасовой. Фанаты в первую очередь оценили образ артистки, который многие признали неуместным для ее возраста. Как считают пользователи Сети, в летнем платье артистка выглядит намного старше своих лет.