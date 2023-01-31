Нелепо или достойно уважения? Почему Волков ушел из «Возвращения Мухтара»

Александр Волков присоединился к сериалу «Возвращение Мухтара» в третьем и четвертом сезонах. Артист воплотил образ лейтенанта Максима Жарова, который становится хозяином и верным другом отважного пса.

В течение нескольких лет актер играл вместе с овчаркой по имени Вакс фон Вайсрусланд Киршенталь, который стал его настоящим другом. И решение продюсеров сменить четвероногого артиста на более молодого пса Волков воспринял в штыки. Он понял, что не может играть в сериале без напарника, поэтому сразу же после Вакса, которого называл Васькой, покинул проект.

«Я не понимал: как можно убирать из сериала моего партнера? Он мне стал как брат... Это стало последней каплей, и я ушел», — признавался звезда экрана в беседе с журналистами.

Артист был в таких близких отношениях с Васькой, что даже практически породнился с ним. Во время съемок он взял к себе домой Роя, сына собаки, который теперь живет с ним. Волков не скрывает, что пес давно стал полноправным членом его семьи, поэтому он уже не может представить жизни без него.