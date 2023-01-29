Нелепее не придумаешь: выходка султана Сулеймана обернулась позором

Сериал «Великолепный век» обожают за его невероятный размах и ненавидят за исторические промахи. Зрителей возмутило, что создатели сделали многих героев куда благороднее, чем они были на самом деле.

Речь идет о султане Сулеймане, который жестоко расправился со своим старшим сыном Мустафой. По сюжету «Великолепного века» правитель казнил наследника после того, как узнал о его предательстве и сотрудничестве с врагом. Но Мустафу оклеветали Хюррем и Рустем, которые хотели от него избавиться. Конечно, это добавило трагизма, но реальность была совсем иной.

Исторические источники утверждают, что Мустафа действительно хотел избавиться от отца, чтобы заполучить заветный трон. Но о его коварных планах узнали приближенные Сулеймана и предупредили султана об опасности. В тот момент, когда должно было состояться покушение, он первый напал на Мустафу и задушил его шелковой нитью.

Сулейман приказал уничтожить все портреты сына и его матери Махидевран, чтобы избавиться от любых напоминаний о них и вычеркнуть их имена из истории Османской империи. Идея оказалась нелепой, ведь замести следы султану не удалось. После смерти Сулеймана его сын Селим вернул Махидевран ее титул, а Мустафа вошел в историю как мятежный наследник султана.