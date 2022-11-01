Нелепая причина для отказа: почему Ливанова не хотели видеть в «Шерлоке Холмсе»

Мало кто из россиян не смотрел хотя бы одну картину из культового телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Экранизацию романов о сыщике признают лучшей даже на родине Артура Конан Дойла. Во многом эта оценка сложилась благодаря слаженному дуэту Ливанова-Холмса и Соломина-Ватсона. Но привычные герои могли выглядеть совсем по-другому.

Предложение режиссера Игоря Масленникова взять на главную роль сыщика Василия Ливанова встретило отпор на худсовете. Чиновники сочли актера неподходящим для Холмса, ведь за ним закрепилась слава неуживчивого и темпераментного человека.

«Мы хорошо знаем Ливанова: он шумный и непредсказуемый», — вспоминал много позже сказанные ему слова постановщик.

Соломин же не понравился цензорам из-за слишком русской и «курносой» физиономии. Масленников не сдавался, так что в результате утверждение актеров затянулось на длительное время. Он нашел снимок Виталия с приклеенными усами, где он был куда больше похож на англичанина, и эксперты уступили. А на роль Холмса даже пробовался Александр Кайдановский. Но герой в итоге все же достался Василию Ливанову.