Нелепая пародия с несуразным сюжетом: на культовых «мушкетерах» поставили крест

Легендарный трехсерийный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» вышел в 1979 году и вмиг завоевал бешеную популярность у зрителей. В 90-е годы сняли вторую и третью части, но они не снискали особого признания. Однако настоящим провалом можно считать четвертую часть, вышедшую в 2009 году.

Сюжет картины «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини» повествует о том, как главные герои вновь спасают французскую корону. На сей раз их противником стал кардинал Мазарини: священнослужитель украл сокровища Анны Австрийской.

От очередного сиквела никто не ждал невероятного успеха, но мало кто мог подумать, что все будет настолько плохо. Критики и зрители отмечали, что сценарные ходы ужасны, поступки героев нелогичны, а сам фильм невыносимо пафосный. Рецензенты пришли к выводу, что очередные «мушкетеры» — нелепая пародия, которую преподнесли на полном серьезе. Но больше всего зрителей разочаровало то, что и эту ленту снял Георгий Юнгвальд-Хилькевич — создатель оригинального фильма, признанного в свое время шедевром.