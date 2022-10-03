Нелепая, но ужасная гибель: судьба звезды «Мимино» проберет до костей

Карьера и жизнь Микаэлы Дроздовской оборвались самым трагическим образом. После окончания ВГИКа она пополнила труппу театра-студии киноактера. Ей прочили блестящее будущее не только на сцене, но и на экране. И прогнозы сбылись.

В 1960-е Микаэла стала одной из самых востребованных звезд кино. На ее счету были роли в лентах «Дайте жалобную книгу», «Жили-были старик со старухой», «Разбудите Мухина!», «Гори, гори, моя звезда». В комедии «Мимино» Дроздовская сыграла жену Папишвили. Она успевала работать в театре и строить личную жизнь: с мужем Вадимом Смоленским Микаэла воспитывала двух дочек.

Но съемки в картине «Пишите письма» в 1978 году стали для нее последними. Артисты мучились от холода в неотапливаемой гостинице, где их поселили. Один из выходных дней труппа решила провести за прогулкой по городу, а Микаэла осталась одна в номере. Она включила отопительные приборы и укуталась одеялом, пытаясь согреться. Актриса не заметила, как одеяло соприкоснулось с одним из аппаратов и моментально вспыхнуло.

Когда спасатели приехали на пожар, обгоревшая Микаэла была еще жива. Врачи боролись за ее жизнь около недели, но ничего не смогли сделать.