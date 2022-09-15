Нелепая для россиян сцена из фильма «Любовь и голуби» получила объяснение

Поклонники фильма «Любовь и голуби» хорошо помнят сцену отъезда героя Александра Михайлова на море. Главу семьи собирали в путь и жена, и дети. Каково же было его разочарование, когда он увидел, что супруга постирала и погладила ему галстук. «Кто же его теперь завяжет?!» — эмоционально заявил герой. Из ситуации помогла выйти старшая дочь, которая только недавно вернулась из города.

Непонятная современным россиянам сцена для советских людей была очень привычна. Галстуки носили далеко не все мужчины, а правильно их завязывать могли единицы. Поэтому многие просто ослабляли узел и вешали предмет одежды в шкаф. На следующий день галстук нужно было лишь накинуть на шею и затянуть.

Чаще всего его носили представители потомственной интеллигенции, чиновники и мужчины, с детства привыкшие к такому стилю одежды. Остальные же надевали галстук лишь на редкие официальные мероприятия.