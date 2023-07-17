«Некрасивая» и «мордатая»: народ не верит, что дочь Пореченкова правда станет актрисой

Мария Пореченкова стала студенткой Школы-студии МХАТ. Конкурс в этот театральный вуз составляет более 100 человек на место. И многие уверены, что звездная наследница обошла других абитуриентов благодаря связям отца, а не таланту.

Народ не верит, что дочь Михаила Пореченкова и правда станет известной актрисой. Интернет-пользователи не исключают того, что актер примет активное участие в продвижении любимой дочери, вот только толку от этого будет мало.

По мнению многих россиян, Мария не вышла лицом, чтобы покорить отечественный кинематограф.

«Откровенно никакая. Пореченкову — фу», «Ее карьера не взлетит. Бабло отца не купит народную любовь», «Отец-красавчик. Дочь ни о чем», «Какая крупная и мордатая», «Некрасивая и невыразительная», — пишут в Сети.

Между тем Пореченков верит, что дочь не опозорит его имя. По словам звезды, у его наследницы есть склонность к актерству. Как пишет «Комсомольская правда», артист ссылается на то, что ранее его дочь одержала победу во Всероссийском конкурсе чтецов, а значит, бесталанной ее точно не назвать.