Некрасивая француженка за три дня разрушила брак Ванессы Редгрейв: как ей это удалось

Ванесса Редгрейв считалась одной из самых востребованных актрис в 60-е и 70-е. Однако оглушительный успех не стал залогом ее личного счастья — артистке пришлось пережить предательство возлюбленного.

Редгрейв была замужем за известным режиссером Тони Ричардсоном. Их брак был довольно крепким и счастливым, поэтому Ванесса даже и подумать не могла, что супруг способен на измену. Разлучницей стала знаменитая актриса Жанна Моро, которая славилась как соблазнительница чужих мужей.

Ричардсон, впечатленный ее талантом, пригласил звезду Франции в свой фильм «Мадемуазель». Редгрейв, словно предчувствуя беду, просила его выбрать другую актрису, но Тони был непреклонен. Тогда Ванесса твердо решила, что будет присутствовать на съемках фильма.

Однако это не помогло. Ричардсон, очарованный обаянием Моро и ее откровенным флиртом, не смог устоять и изменил жене на третий день съемок. Редгрейв узнала о предательстве мужа, но не хотела в это верить. Позже она убедилась в том, что супруг полностью увлечен Моро и даже не скрывает своих чувств к ней. В итоге Ричардсон развелся с супругой и ушел к Жанне, которая, впрочем, вскоре с ним рассталась.

Моро на тот момент было 38 лет. В молодости она не считалась красавицей из-за несимметричного носа, слишком пухлых губ и несоразмерно маленьких ушей. Но уверенная в себе Жанна смогла убедить весь мир в том, что она эталон женственности и сексуальности.