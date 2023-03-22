Некоторые наложницы не ели сладкое никогда в жизни: причина очень проста

Жизнь наложниц в гареме подчинялась весьма строгим правилам. Законы контролировали каждый их шаг и, как оказалось, даже диету и возможность насладиться десертами.

Дело в том, что сладкое в гареме было не просто деликатесом, а специальным ритуальным блюдом. И девушки могли есть его лишь в одном случае: когда приглашались на ночь с султаном.

И именно поэтому многие никогда не получали сладкое в гареме. Ведь далеко не каждой наложнице удавалось встретиться с правителем и провести с ним время наедине. Некоторые же могли наслаждаться десертами практически каждую неделю, так как входили в число фавориток правителя.

Тоже самое правило распространялось и на выпечку. Вне встреч с султаном девушки довольствовались лишь фруктами, которые каждый день подавались им на ужин и завтрак, а также изюмом и финиками вместе с кофе.