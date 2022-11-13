Некому было похоронить: жуткая участь Нины из фильма «Весна на Заречной улице» пробирает до мурашек

Нина Иванова не помышляла о карьере актрисы. В детстве Иванова засветилась в фильме «Жила-была девочка» Виктора Эйсымонта, но после школы поступила в медицинский и работала в больнице. Все изменила подруга из ВГИКа, которая уговорила Нину сняться в ее дипломном фильме.

Фактурную девушку заприметил Марлен Хуциев, который искал главную героиню в свой фильм «Весна на Заречной улице». После роли учительницы Татьяны Левченко Нина Иванова проснулась знаменитой, но звездного прорыва не случилось. Актриса снялась в фильмах «Любовью надо дорожить», «Исповедь», «Шурка выбирает море», «Легкая жизнь», «Живет такой парень», «Серая болезнь», а потом и вовсе оставила актерство.

Иванова стала работать по ту сторону кадра.

Она была режиссером на Киностудии имени М. Горького, а в 90-е сотрудничала с «Ералашем».

Личная жизнь артистки так и не сложилось. С мужем, с оператором Радомиром Василевским, они развелись, а детей у Ивановой не было. Ушла из жизни Нина Иванова в 2020 году в возрасте 86 лет.